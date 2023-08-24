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24 августа, 15:10

Раскрыты потери элитной группировки ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: Потери элитного подразделения ВСУ "Марун" уже исчисляются тысячами

Потери элитного подразделения Вооружённых сил Украины "Марун" на Запорожском направлении уже исчисляются тысячами человек. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков "Марун" уже брошены в бой. Их потери исчисляются тысячами", — приводит РИА "Новости" его слова.

Рогов пояснил, что "Марун" была задействована в штурме села Работино. У бойцов этой группировки было самое лучшее снабжение, в частности, у них были танки Leopard.

"На долгие годы": Рогов заявил, что у Запада изменилась стратегия по Украине

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне, идёт "очень сложно".

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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