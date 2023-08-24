Раскрыты потери элитной группировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Потери элитного подразделения ВСУ "Марун" уже исчисляются тысячами
Потери элитного подразделения Вооружённых сил Украины "Марун" на Запорожском направлении уже исчисляются тысячами человек. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков "Марун" уже брошены в бой. Их потери исчисляются тысячами", — приводит РИА "Новости" его слова.
Рогов пояснил, что "Марун" была задействована в штурме села Работино. У бойцов этой группировки было самое лучшее снабжение, в частности, у них были танки Leopard.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне, идёт "очень сложно".
Telegram / V_Zelenskiy_official