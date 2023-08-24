Раскрыты потери элитной группировки ВСУ на Запорожском направлении

Потери элитного подразделения Вооружённых сил Украины "Марун" на Запорожском направлении уже исчисляются тысячами человек. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков "Марун" уже брошены в бой. Их потери исчисляются тысячами", — приводит РИА "Новости" его слова.

Рогов пояснил, что "Марун" была задействована в штурме села Работино. У бойцов этой группировки было самое лучшее снабжение, в частности, у них были танки Leopard.