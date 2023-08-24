Когда личный состав Вооружённых сил Украины выдохнется до критического уровня, Запад продолжит воевать против России, пустив в ход мобилизационный резерв соседних стран. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Потом в ход пойдут остатки Прибалтики и Польши, а там мобилизационный резерв сопоставим с украинским на момент до начала СВО. Либо он даже больше. Поэтому Запад сделает всё, чтобы конфликт на южнорусских землях затянулся на долгие годы. Это приоритетный сценарий США и ЕС, который уже очевиден", — сказал он в программе "Мы в курсе" на телеканале "Царьград".

Впрочем, НАТО может ещё долго продлевать конфликт по формуле "до последнего украинца". Как напомнил Рогов, недавно власти Незалежной решили провести переаттестацию всех граждан, которые ранее были признаны негодными для воинской службы.