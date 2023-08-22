Киевский режим бросает на фронт последние резервные силы. Так, скоро воевать против России отправят детей, инвалидов и беременных женщин, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он напомнил, что на Украине недавно решили провести переаттестацию всех граждан, которые ранее были признаны негодными для воинской службы.

"Более того, обратите внимание: на государственном уровне презентована форма для женщин, в том числе даже для беременных женщин. Это не шутка. То есть режим Зеленского собирается бросать в бой всех", — сказал Рогов в программе "Мы в курсе" на телеканале "Царьград".