Зеленского уличили в подготовке отчаянных мер на фоне провалов на фронте
Рогов: Киев готовится отправлять на передовую детей, инвалидов и беременных
Киевский режим бросает на фронт последние резервные силы. Так, скоро воевать против России отправят детей, инвалидов и беременных женщин, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он напомнил, что на Украине недавно решили провести переаттестацию всех граждан, которые ранее были признаны негодными для воинской службы.
"Более того, обратите внимание: на государственном уровне презентована форма для женщин, в том числе даже для беременных женщин. Это не шутка. То есть режим Зеленского собирается бросать в бой всех", — сказал Рогов в программе "Мы в курсе" на телеканале "Царьград".
Ранее Лайф сообщал, что Киев перебросил на Запорожское направление элитную 82-ю бригаду ВСУ, так называемый последний резерв президента Зеленского. Военный эксперт Роман Насонов уверен, что причина тому не попытка прорыва российской обороны, всё гораздо проще.
ТАСС / АР / TOMS KALNINS