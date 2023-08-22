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Регион
Опубликовано 22 августа 2023, 14:53
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Зеленского уличили в подготовке отчаянных мер на фоне провалов на фронте

Рогов: Киев готовится отправлять на передовую детей, инвалидов и беременных

Киевский режим бросает на фронт последние резервные силы. Так, скоро воевать против России отправят детей, инвалидов и беременных женщин, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он напомнил, что на Украине недавно решили провести переаттестацию всех граждан, которые ранее были признаны негодными для воинской службы.

"Более того, обратите внимание: на государственном уровне презентована форма для женщин, в том числе даже для беременных женщин. Это не шутка. То есть режим Зеленского собирается бросать в бой всех", — сказал Рогов в программе "Мы в курсе" на телеканале "Царьград".

Какие резервы остались у киевского режима
Какие резервы остались у киевского режима

Ранее Лайф сообщал, что Киев перебросил на Запорожское направление элитную 82-ю бригаду ВСУ, так называемый последний резерв президента Зеленского. Военный эксперт Роман Насонов уверен, что причина тому не попытка прорыва российской обороны, всё гораздо проще.

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ТАСС / АР / TOMS KALNINS

Наталья Исакова
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