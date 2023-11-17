Генерал ВСУ признал превосходство российских авиабомб: После них остаётся пустота
Генерал ВСУ Кривонос: После российских фугасных бомб остаётся лишь пустота
Российские фугасные авиабомбы имеют разрушительную силу, которая буквально сравнивает с землёй позиции украинских военнослужащих в зоне спецоперации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
"Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то, поверьте мне, остаётся буквально лишь пустота, и неважно, как хорошо зарылись наши солдаты", — заявил он в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой".
Генерал-майор в отставке признал, что в настоящее время у украинской стороны достаточно мощных систем ПВО, которые могли бы противостоять российским авиабомбам.
Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили склад с авиационными средствами поражения ВСУ на аэродроме Днепр, а также взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских сил под Красным Лиманом.
ТАСС / Станислав Красильников