Генерал ВСУ признал превосходство российских авиабомб: После них остаётся пустота

"Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то, поверьте мне, остаётся буквально лишь пустота, и неважно, как хорошо зарылись наши солдаты", — заявил он в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой".