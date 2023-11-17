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Опубликовано 17 ноября 2023, 11:34

Генерал ВСУ признал превосходство российских авиабомб: После них остаётся пустота

Генерал ВСУ Кривонос: После российских фугасных бомб остаётся лишь пустота

Российские фугасные авиабомбы имеют разрушительную силу, которая буквально сравнивает с землёй позиции украинских военнослужащих в зоне спецоперации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

"Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то, поверьте мне, остаётся буквально лишь пустота, и неважно, как хорошо зарылись наши солдаты", — заявил он в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой".

Генерал-майор в отставке признал, что в настоящее время у украинской стороны достаточно мощных систем ПВО, которые могли бы противостоять российским авиабомбам.

Российские военные уничтожили кочующий миномёт ВСУ на базе американского автомобиля
Российские военные уничтожили кочующий миномёт ВСУ на базе американского автомобиля

Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили склад с авиационными средствами поражения ВСУ на аэродроме Днепр, а также взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских сил под Красным Лиманом.

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ТАСС / Станислав Красильников

Ян Поланин
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