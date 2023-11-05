Склад с авиабомбами ВСУ уничтожен на аэродроме Днепр

В Днепропетровской области на аэродроме Днепр был уничтожен склад с авиационными средствами поражения ВСУ. Об этом на брифинге сообщило Минобороны РФ.

"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства. Также в министерстве заявили об уничтожении украинской авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области.