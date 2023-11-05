Склад с авиабомбами ВСУ уничтожен на аэродроме Днепр
Минобороны: Уничтожен склад средств авиапоражения ВСУ на аэродроме Днепр
В Днепропетровской области на аэродроме Днепр был уничтожен склад с авиационными средствами поражения ВСУ. Об этом на брифинге сообщило Минобороны РФ.
"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства. Также в министерстве заявили об уничтожении украинской авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские силы зачистили опорный пункт противника под Красным Лиманом. Группа разведчиков Центрального военного округа продолжает движение в тыл ВСУ.
ТАСС / Александр Река