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Опубликовано 5 ноября 2023, 11:50

Склад с авиабомбами ВСУ уничтожен на аэродроме Днепр

Минобороны: Уничтожен склад средств авиапоражения ВСУ на аэродроме Днепр

В Днепропетровской области на аэродроме Днепр был уничтожен склад с авиационными средствами поражения ВСУ. Об этом на брифинге сообщило Минобороны РФ.

"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", говорится в сообщении ведомства. Также в министерстве заявили об уничтожении украинской авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Минобороны сообщило о повреждении корабля в Керчи после попадания ракеты ВСУ
Минобороны сообщило о повреждении корабля в Керчи после попадания ракеты ВСУ

Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские силы зачистили опорный пункт противника под Красным Лиманом. Группа разведчиков Центрального военного округа продолжает движение в тыл ВСУ.

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ТАСС / Александр Река

Юрий Лысенко
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