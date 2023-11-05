Российские силы зачистили опорный пункт противника под Красным Лиманом
Минобороны: Бойцы ЦВО взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом
Российские военные продолжают продвигаться на Краснолиманском направлении. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее заявление представителей Минобороны РФ, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских сил под Красным Лиманом.
"Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ", — описали в ведомстве события.
Ранее Лайф писал, что российские военные начали строительство полевого православного храма и мечети на Краснолиманском направлении. К возведению религиозных объектов приступили бойцы одного из мотострелковых подразделений Центрального военного округа.
t.me / Минобороны РФ