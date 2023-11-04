Российские бойцы возводят полевой храм и мечеть у линии фронта под Красным Лиманом

Российские военные приступили к строительству полевого православного храма и мечети на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, к возведению религиозных объектов приступили бойцы одного из мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО).

Российские военные строят полевой православный храм и мечеть на Краснолиманском направлении. Видео © Минобороны РФ

В строительстве объектов принимают добровольное участие бойцы, которые прибыли для восстановления позиций боевого соприкосновения под Красным Лиманом. В скором времени храм и мечеть начнут приём верующих.

"В месте постройки храма и мечети военнослужащие, исповедующие православие, оказывают помощь товарищам, исповедующим ислам, в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане, в свою очередь, помогают своим боевым братьям выбрать и уложить лучшие природные камни для полевого храма имени Георгия Победоносца", — сообщили в Минобороны.