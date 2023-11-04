ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 02:43
4815

Российские бойцы возводят полевой храм и мечеть у линии фронта под Красным Лиманом

Российские военные приступили к строительству полевого православного храма и мечети на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, к возведению религиозных объектов приступили бойцы одного из мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО).

Российские военные строят полевой православный храм и мечеть на Краснолиманском направлении. Видео © Минобороны РФ

В строительстве объектов принимают добровольное участие бойцы, которые прибыли для восстановления позиций боевого соприкосновения под Красным Лиманом. В скором времени храм и мечеть начнут приём верующих.

"В месте постройки храма и мечети военнослужащие, исповедующие православие, оказывают помощь товарищам, исповедующим ислам, в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане, в свою очередь, помогают своим боевым братьям выбрать и уложить лучшие природные камни для полевого храма имени Георгия Победоносца", — сообщили в Минобороны.

Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь молодёжь в храмы
Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь молодёжь в храмы

Сегодня отмечается День народного единства. Его задача — объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. В чём смысл этого праздника и какая связь у него с Днём Казанской иконы Божией Матери — в нашем материале.

BannerImage

Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar