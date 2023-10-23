Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь молодёжь в храмы
Патриарх Кирилл: Молодёжь не привлечь в храм строгими глазами и сморщенным лбом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © t.me / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Молодое поколение ищет в церкви радость, а не скорбь, поэтому "мраком никогда молодёжь в храм не привлечёшь", считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сообщил в ходе возведения в епископский сан игумена Пантелеимона (Бердникова) после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре.
"Мраком никогда молодёжь в храм не привлечёшь, и строгими глазами, сморщенным лбом никогда не расположишь к себе молодого человека, который не ищет в Церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости", — заявил священнослужитель.
По его словам, молодым людям прежде всего свойственно жизнелюбие, энергичность и весёлость нрава. Поэтому, как заявил патриарх Кирилл, юноши и девушки охотно слушают исполненного радости и душевного света архипастыря.
Ранее на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" патриарх Кирилл сообщил, что падшая природа человечества такова, что мы не можем жить без войны. Но есть, по его словам, и хорошая новость: человек, особенно верующий, может минимизировать вред от происходящего, если желает этого всей душой.