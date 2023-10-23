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22 октября, 21:49

Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь молодёжь в храмы

Патриарх Кирилл: Молодёжь не привлечь в храм строгими глазами и сморщенным лбом

<p>Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/patriarch_press/408" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси</a></p>

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © t.me / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Молодое поколение ищет в церкви радость, а не скорбь, поэтому "мраком никогда молодёжь в храм не привлечёшь", считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сообщил в ходе возведения в епископский сан игумена Пантелеимона (Бердникова) после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре.

"Мраком никогда молодёжь в храм не привлечёшь, и строгими глазами, сморщенным лбом никогда не расположишь к себе молодого человека, который не ищет в Церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости", — заявил священнослужитель.

По его словам, молодым людям прежде всего свойственно жизнелюбие, энергичность и весёлость нрава. Поэтому, как заявил патриарх Кирилл, юноши и девушки охотно слушают исполненного радости и душевного света архипастыря.

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Алексей Соловьёв
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