Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь молодёжь в храмы

Молодое поколение ищет в церкви радость, а не скорбь, поэтому "мраком никогда молодёжь в храм не привлечёшь", считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сообщил в ходе возведения в епископский сан игумена Пантелеимона (Бердникова) после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре.

"Мраком никогда молодёжь в храм не привлечёшь, и строгими глазами, сморщенным лбом никогда не расположишь к себе молодого человека, который не ищет в Церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости", — заявил священнослужитель.

По его словам, молодым людям прежде всего свойственно жизнелюбие, энергичность и весёлость нрава. Поэтому, как заявил патриарх Кирилл, юноши и девушки охотно слушают исполненного радости и душевного света архипастыря.