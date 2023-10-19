Патриарх Кирилл объяснил возникновение войн падшей природой человечества

Падшая природа человечества такова, что мы не можем жить без войны. Об этом заявил в четверг, 19 октября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово". Но есть, по его словам, и хорошая новость: человек, особенно верующий, может минимизировать вред от происходящего, если желает этого всей душой.

"Мы можем и должны минимизировать гуманитарный вред от военных действий, если эти действия начались, особенно когда речь идёт о народах, вышедших из единой крещальной купели, объединённой общей историей, я имею в виду народ России и Украины", — отметил глава РПЦ.