Патриарх Кирилл объяснил возникновение войн падшей природой человечества
Патриарх Кирилл: Люди не могут жить без войны, но должны минимизировать её вред
Падшая природа человечества такова, что мы не можем жить без войны. Об этом заявил в четверг, 19 октября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово". Но есть, по его словам, и хорошая новость: человек, особенно верующий, может минимизировать вред от происходящего, если желает этого всей душой.
"Мы можем и должны минимизировать гуманитарный вред от военных действий, если эти действия начались, особенно когда речь идёт о народах, вышедших из единой крещальной купели, объединённой общей историей, я имею в виду народ России и Украины", — отметил глава РПЦ.
Ранее владыка заявил, что русские и украинцы являются единым народом, но киевский режим пытается выставить Россию врагом. Эта деятельность, по словам патриарха, направлена на создание пропасти между людьми. А не так давно в своей проповеди на праздник Рождества Богородицы глава РПЦ заявил, что христианин не должен "заряжаться бесовской энергией обидчиков" и отвечать злом на зло. От этого необходимо ограждаться молитвами и добрыми делами даже в отношении недоброжелателей. Благодаря такому подходу духовная жизнь человека может измениться, считает патриарх.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев