Патриарх Кирилл призвал не заряжаться "бесовской энергией" от обидчиков
Патриарх Кирилл призвал христиан не отвечать злом на зло обидчикам
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что христианин не должен "заряжаться бесовской энергией обидчиков" и отвечать злом на зло. Об этом он сказал после богослужения в храме Христа Спасителя в Москве по случаю праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
При этом предстоятель РПЦ добавил, что ответ на зло должен быть мужественным и сильным, но только если оно несёт опасность жизни, здоровью, вере, национальной жизни и культуре. Он отметил, что вызовы современности нередко сопровождаются агрессией и злом. Однако нужно уметь не отвечать на подобное тем же.
"Когда мы оказываемся в конфликте, нужно найти в себе силы остановиться, не давать сдачи, если это, конечно, не несёт угрозы для жизни и здоровья. Но чаще всего не несёт, чаще всего в этом ответе наш грех, наши эмоции, забвение заповедей Божиих", — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, христиане не должны уподобляться обидчикам и заряжаться их "бесовской", отрицательной энергией. От этого необходимо ограждаться молитвами и добрыми делами, даже в отношении недоброжелателей. Благодаря такому подходу духовная жизнь человека может измениться, считает патриарх.
Ранее Лайф писал, что патриарх Кирилл призвал православных защищать Россию, как много веков назад это делали князь Александр Невский и император Пётр Первый. Об этом он сказал после молебна на площади Александра Невского в Петербурге.
Kremlin.ru