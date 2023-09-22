Патриарх Кирилл призвал не заряжаться "бесовской энергией" от обидчиков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что христианин не должен "заряжаться бесовской энергией обидчиков" и отвечать злом на зло. Об этом он сказал после богослужения в храме Христа Спасителя в Москве по случаю праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

При этом предстоятель РПЦ добавил, что ответ на зло должен быть мужественным и сильным, но только если оно несёт опасность жизни, здоровью, вере, национальной жизни и культуре. Он отметил, что вызовы современности нередко сопровождаются агрессией и злом. Однако нужно уметь не отвечать на подобное тем же.

"Когда мы оказываемся в конфликте, нужно найти в себе силы остановиться, не давать сдачи, если это, конечно, не несёт угрозы для жизни и здоровья. Но чаще всего не несёт, чаще всего в этом ответе наш грех, наши эмоции, забвение заповедей Божиих", — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, христиане не должны уподобляться обидчикам и заряжаться их "бесовской", отрицательной энергией. От этого необходимо ограждаться молитвами и добрыми делами, даже в отношении недоброжелателей. Благодаря такому подходу духовная жизнь человека может измениться, считает патриарх.