Патриарх Кирилл с болью в сердце воспринял известие об обострении в Карабахе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце воспринял известие об обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Московской патриархии.
Там напомнили, что Русская православная церковь на протяжении десятилетий предпринимает усилия, чтобы на этой благословенной земле восстановился мир. Вместе с духовными лидерами Азербайджана и Армении РПЦ содействует диалогу между религиозными общинами и народами двух государств, призывая к миру.
"Молю Бога, чтобы как можно скорее военные действия уступили место переговорам, а на земле Нагорного Карабаха утвердился мир, где все жители, к какой бы национальности или вероисповеданию они ни принадлежали, могли бы жить в безопасности и свободно исповедовать на законных основаниях веру своих предков", — сказано в заявлении святейшего патриарха.
Напомним, Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение, которое произошло в сентябре 2020 года, удалось погасить при посредничестве президента России Владимира Путина. А сегодня, 19 сентября 2023 года, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Кремль призывает страны остановить огонь, называя приоритетом жизни мирных граждан.
ТАСС / Владимир Гердо