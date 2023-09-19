Патриарх Кирилл с болью в сердце воспринял известие об обострении в Карабахе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце воспринял известие об обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Московской патриархии.

Там напомнили, что Русская православная церковь на протяжении десятилетий предпринимает усилия, чтобы на этой благословенной земле восстановился мир. Вместе с духовными лидерами Азербайджана и Армении РПЦ содействует диалогу между религиозными общинами и народами двух государств, призывая к миру.