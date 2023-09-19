Регион

Уведомления отключены

19 сентября, 16:30

Патриарх Кирилл с болью в сердце воспринял известие об обострении в Карабахе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце воспринял известие об обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Московской патриархии.

Там напомнили, что Русская православная церковь на протяжении десятилетий предпринимает усилия, чтобы на этой благословенной земле восстановился мир. Вместе с духовными лидерами Азербайджана и Армении РПЦ содействует диалогу между религиозными общинами и народами двух государств, призывая к миру.

"Молю Бога, чтобы как можно скорее военные действия уступили место переговорам, а на земле Нагорного Карабаха утвердился мир, где все жители, к какой бы национальности или вероисповеданию они ни принадлежали, могли бы жить в безопасности и свободно исповедовать на законных основаниях веру своих предков", — сказано в заявлении святейшего патриарха.

Российские миротворцы рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе

Напомним, Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение, которое произошло в сентябре 2020 года, удалось погасить при посредничестве президента России Владимира Путина. А сегодня, 19 сентября 2023 года, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Кремль призывает страны остановить огонь, называя приоритетом жизни мирных граждан.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Марина Калегина
  • Новости
  • РПЦ
  • Патриарх Кирилл
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров