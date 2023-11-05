Авиатехника ВСУ уничтожена на крупном военном аэродроме в Полтавской области

Вооружённые силы России в ходе ракетных ударов по Полтавской области Украины в минувшие сутки уничтожили авиатехнику воздушных сил Незалежной на крупном военном аэродроме Миргород. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.

Ранее в ВСУ признали превосходство советских систем ПВО над западными. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что немецкие Iris-T и норвежские NASAMS могут поражать воздушные цели лишь на расстоянии до 40 километров, при этом советские С-300 способны делать это, удаляясь за 70 километров от объекта.