В ВСУ признали превосходство советских систем ПВО над западными

Киев не может выстроить "стену" из средств противовоздушной обороны, а западные образцы систем ПВО хуже советских. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Территория Украины — огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определённый радиус действия. Поэтому средств, чтобы полностью стеной сделать эшелонированную оборону, у нас недостаточно", — отметил он.

Игнат добавил, что немецкие Iris-T и норвежские NASAMS могут поражать воздушные цели лишь на расстоянии до 40 километров. При этом советские С-300 способны делать это, удаляясь за 70 километров от объекта.