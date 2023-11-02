ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 11:14

В ВСУ признали превосходство советских систем ПВО над западными

Спикер ВС ВСУ Игнат: Киев не в состоянии выстроить "стену" из средств ПВО

Киев не может выстроить "стену" из средств противовоздушной обороны, а западные образцы систем ПВО хуже советских. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Территория Украины — огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определённый радиус действия. Поэтому средств, чтобы полностью стеной сделать эшелонированную оборону, у нас недостаточно", — отметил он.

Игнат добавил, что немецкие Iris-T и норвежские NASAMS могут поражать воздушные цели лишь на расстоянии до 40 километров. При этом советские С-300 способны делать это, удаляясь за 70 километров от объекта.

Отчаявшийся Киев попросил у США "монстров Франкенштейна"
Отчаявшийся Киев попросил у США "монстров Франкенштейна"

Ранее Игнат заявлял, что Украина арендует ПВО у других стран на отопительный период. При этом он допускал, что поставки Киеву могут быть долгими и "дозированными".

BannerImage

Getty Images / Wolfgang Schwan

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar