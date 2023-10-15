ВСУ арендуют ПВО у других стран на зиму

Киев арендует средства противовоздушной обороны (ПВО) у других стран на время отопительного периода. Как отметил в эфире всеукраинского телемарафона советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, такая практика в Незалежной уже распространена.

По его словам, просто так никто собственную ПВО не отдаст. Игнат также допустил, что поставки Украине могут быть долгими и "дозированными".

"Заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как те же [зенитно-ракетные комплексы MIM-23] Hawk, но нам нужно больше, поскольку они отыгрывают сейчас большую роль. И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, — это большой положительный знак", — сказал Игнат.