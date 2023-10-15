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15 октября, 10:23

ВСУ арендуют ПВО у других стран на зиму

Спикер ВС ВСУ Игнат: Киев арендует ПВО у других стран на отопительный период

Киев арендует средства противовоздушной обороны (ПВО) у других стран на время отопительного периода. Как отметил в эфире всеукраинского телемарафона советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, такая практика в Незалежной уже распространена.

По его словам, просто так никто собственную ПВО не отдаст. Игнат также допустил, что поставки Украине могут быть долгими и "дозированными".

"Заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как те же [зенитно-ракетные комплексы MIM-23] Hawk, но нам нужно больше, поскольку они отыгрывают сейчас большую роль. И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, — это большой положительный знак", — сказал Игнат.

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Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина планирует производить системы ПВО вместе с США. По его словам, первые результаты этого производства могут появиться уже к концу года.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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    Виталийсегодня в 10:48

    Вместе с натовским "обслуживающими" вояками

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