ВСУ арендуют ПВО у других стран на зиму
Спикер ВС ВСУ Игнат: Киев арендует ПВО у других стран на отопительный период
Киев арендует средства противовоздушной обороны (ПВО) у других стран на время отопительного периода. Как отметил в эфире всеукраинского телемарафона советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, такая практика в Незалежной уже распространена.
По его словам, просто так никто собственную ПВО не отдаст. Игнат также допустил, что поставки Украине могут быть долгими и "дозированными".
"Заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как те же [зенитно-ракетные комплексы MIM-23] Hawk, но нам нужно больше, поскольку они отыгрывают сейчас большую роль. И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, — это большой положительный знак", — сказал Игнат.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина планирует производить системы ПВО вместе с США. По его словам, первые результаты этого производства могут появиться уже к концу года.
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