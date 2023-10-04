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4 октября, 20:54

На Украине сообщили о планах производить системы ПВО вместе с США

Украина собирается производить системы противовоздушной обороны (ПВО) вместе с Америкой, причём работа в этом направлении уже ведётся. С таким заявлением выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Незалежной Александр Камышин. Его слова приводит издание New Voice.

"Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", — подтвердил Камышин.

По его словам, первые результаты этого производства могут появиться уже к концу этого года, но детали он не раскрыл. А вот представитель украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат эфире телеканала "Рада" заявил, что в совместном производстве будут использованы разработки Украины, начатые задолго до начала спецоперации.

Власти США на этой неделе объявят о выделении нового пакета помощи Украине

Власти США на этой неделе объявят о выделении нового пакета помощи Украине

Ранее сообщалось, что США передадут Украине крупную партию иранского оружия, которое было перехвачено по пути в Йемен.

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Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Анатолий Симоненко
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