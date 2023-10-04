На Украине сообщили о планах производить системы ПВО вместе с США

Украина собирается производить системы противовоздушной обороны (ПВО) вместе с Америкой, причём работа в этом направлении уже ведётся. С таким заявлением выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Незалежной Александр Камышин. Его слова приводит издание New Voice.

"Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", — подтвердил Камышин.