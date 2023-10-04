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4 октября, 15:05

США передадут Украине захваченное иранское оружие

CNN: США передадут Киеву перехваченное на пути в Йемен иранское вооружение

<p>Захваченные США в Оманском заливе иранские автоматы Калашникова. Обложка © Министерство обороны США</p>

Захваченные США в Оманском заливе иранские автоматы Калашникова. Обложка © Министерство обороны США

США передадут Украине крупную партию иранского оружия, которое было перехвачено по пути в Йемен. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

"США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, официально об этом Центральное командование Вооружённых сил США объявит до конца этой недели.

Напомним, в январе ВМС США и французские моряки перехватили рыболовецкое судно из Ирана с несколькими тысячами автоматов Калашникова. Предположительно, оно направлялось в Йемен. Также на борту находились 23 управляемые ракеты и 578 тысяч патронов.

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В последнее время Запад испытывает трудности с поставками вооружений Киеву. Так, стало известно, что ЕС больше не может отправлять Украине оружие из собственных запасов без угрозы для себя. А в Белом доме признались, что денег для Киева осталось лишь на несколько месяцев.

Никита Никонов
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