США передадут Украине захваченное иранское оружие
CNN: США передадут Киеву перехваченное на пути в Йемен иранское вооружение
Захваченные США в Оманском заливе иранские автоматы Калашникова. Обложка © Министерство обороны США
США передадут Украине крупную партию иранского оружия, которое было перехвачено по пути в Йемен. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.
"США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, официально об этом Центральное командование Вооружённых сил США объявит до конца этой недели.
Напомним, в январе ВМС США и французские моряки перехватили рыболовецкое судно из Ирана с несколькими тысячами автоматов Калашникова. Предположительно, оно направлялось в Йемен. Также на борту находились 23 управляемые ракеты и 578 тысяч патронов.
В последнее время Запад испытывает трудности с поставками вооружений Киеву. Так, стало известно, что ЕС больше не может отправлять Украине оружие из собственных запасов без угрозы для себя. А в Белом доме признались, что денег для Киева осталось лишь на несколько месяцев.