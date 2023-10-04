США передадут Украине захваченное иранское оружие

США передадут Украине крупную партию иранского оружия, которое было перехвачено по пути в Йемен. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

"США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, официально об этом Центральное командование Вооружённых сил США объявит до конца этой недели.