Военный эксперт рассекретил, кому выгоден вброс об угрозах Ирану со стороны Украины

Потенциальные угрозы Украины ударить по заводам Ирана и Сирии, где производятся беспилотники, просто смешны и относятся к области фантастики. Таким мнением поделился в среду военный эксперт Алексей Леонков, комментируя информацию The Guardian о запросе Киева на дальнобойные ракеты, которые достанут даже до этих стран.

По мнению собеседника NEWS.ru, эта публикация — уловка, чтобы придать значимость украинскому конфликту, от которого уже порядком устала западная аудитория.

"Я не уверен, что все в это верят, но интересное чтиво. Это попытка Украины сделать региональный конфликт континентальным. Их не раз за это били по рукам, потому что Коллективный Запад не выдержит коллективную войну от слова "совсем", но Украина провоцирует эти дела", — рассуждает Леонков.