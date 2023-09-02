В Британии призвали Запад подумать над собственным мирным планом по Украине

Западу необходимо разработать собственный план окончания украинского конфликта, даже если он будет идти вразрез с целями Киева. Таким мнением поделился британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки королевства Фрэнк Ледвидж в статье для газеты Guardian.

Автор напомнил, что ВСУ не смогли успешно провести контрнаступление, поэтому конфликт может растянуться на ближайшие годы. По его мнению, западные страны должны поступить рационально и "объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного и долгосрочного плана с достижимым конечным результатом".

"Он необязательно должен быть тем же, что и у Украины. Похоже, что процесс уже начался. Недавно директор личного офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предположил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена украинских территорий на членство в НАТО", — пишет Ледвидж.

Он уверен, что США не горят желанием помогать Киеву в его безумной цели вернуть Крым, чтобы не нарваться на ядерную эскалацию. Поэтому Вашингтон уже начал прощупывать почву на предмет того, чтобы киевские власти отказались и от Донбасса, а взамен стали бы членами НАТО. Тем более что в американском обществе растёт усталость от украинской темы, а это невыгодно в преддверии выборов в США.

Ледвидж добавил, что угроза со стороны Китая и ситуация вокруг Тайваня могут стать приоритетными в обозримом будущем, а значит, Вашингтон легко перекинется на эту проблему, оставив европейцев один на один с украинским вопросом. Автор резюмирует, что западным лидерам надо хладнокровно оценить последствия боевых действий на Украине в долгосрочной перспективе.