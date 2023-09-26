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26 сентября, 13:08

Военный политолог объяснил, почему упавшую в Польше ракету признали украинской именно сейчас

Политолог Кошкин: Польша не идёт навстречу Украине, потому что все устали от Киева

Тот факт, что Польша вдруг в открытую пошла против Украины, подтверждает тренд на всеобщую усталость от Киева и текущего конфликта в целом. Такое мнение озвучил во вторник завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, тот факт, что польские следователи спустя десять месяцев признали украинскую принадлежность ракеты, убившей двух фермеров в ноябре 2022 года, — очередное звено в этой цепи.

"Не исключаю, что ещё поднимут документы с Волынской резни. Сейчас Польша не идёт навстречу Украине. Она уловила сегодняшнюю информационную и организационно-политическую повестку дня: сегодня в Европе и в CША устали от Украины, её требовательности, пренебрежительному отношению к той помощи, которую ей оказывают", — заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

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Ранее в Польше заявили, что упавшая 15 ноября 2022 года в Пшеводуве ракета была запущена с территории Украины. Следователи указывают на дальность ракеты — от 75 до 90 километров, что исключает её запуск российскими военнослужащими.

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Gabriela / Unsplash

Марина Калегина
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