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26 сентября, 08:41

Польские следователи подтвердили, что упавшая в Пшеводуве ракета была украинской

Rzeczpospolita: Следствие указало, что в ноябре в Польше упала украинская ракета

Следствие установило, что упавшая 15 ноября 2022 года в польском Пшеводуве ракета была запущена с территории Украины. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Указывается, что украинская сторона не сотрудничает с польскими коллегами и не предоставляет им никаких материалов. Однако реальное происхождение ракеты всё же было установлено. Причём выводы, уточняет издание, категоричны.

"Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводуве и убила двух человек", считают эксперты из прокуратуры Польши.

В свою очередь пресс-секретарь органа Лукаш Лапчиньский отказался подтверждать эти данные. По его словам, "выводы получены", но их "засекреченный характер" не позволяет распространяться о содержании. Польская сторона закончила следственные действия и направила запрос о правовой помощи в Киев, добавил он.

По данным издания, следователи указывают на дальность упавшей ракеты — от 75 до 90 километров, что исключает её запуск российскими военнослужащими.

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Напомним, 15 ноября стало известно о падении в Пшеводуве, граничащем с Украиной, неопознанных ракет. В результате инцидента погибли два человека. Киев сразу обвинил в этом Россию, однако в Минобороны РФ раскрыли правду: всему виной украинские С-300. Позднее в США и Польше согласились с этой версией.

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ТАСС / AP / Michal Dyjuk

Матвей Константинов
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