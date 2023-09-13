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13 сентября, 08:18

В МИД прокомментировали инцидент с якобы российским БПЛА, упавшим в Румынии

МИД РФ: У Румынии нет подтверждения, что обломки беспилотника принадлежат России

Румыния не располагает информацией о том, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать", — заявила дипломат журналистам.

По её словам, российская сторона рассматривает демарш Румынии как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда при отсутствии фактов аудиторию пытаются убедить в их наличии и достоверности.

В Румынии сообщили о новых обнаруженных обломках беспилотника

В Румынии сообщили о новых обнаруженных обломках беспилотника

Напомним, ранее в Минобороны Румынии заявили о найденных на границе с Украиной обломках беспилотника, который якобы принадлежит России. Страна сразу же передала информацию об этом союзникам по НАТО. При этом в Североатлантическом альянсе заявили об отсутствии причастности к инциденту России. МИД Румынии также выразил протест российскому дипломату.

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LIFE / Владимир Суворов

Николь Вербер
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