В МИД прокомментировали инцидент с якобы российским БПЛА, упавшим в Румынии
МИД РФ: У Румынии нет подтверждения, что обломки беспилотника принадлежат России
Румыния не располагает информацией о том, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать", — заявила дипломат журналистам.
По её словам, российская сторона рассматривает демарш Румынии как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда при отсутствии фактов аудиторию пытаются убедить в их наличии и достоверности.
Напомним, ранее в Минобороны Румынии заявили о найденных на границе с Украиной обломках беспилотника, который якобы принадлежит России. Страна сразу же передала информацию об этом союзникам по НАТО. При этом в Североатлантическом альянсе заявили об отсутствии причастности к инциденту России. МИД Румынии также выразил протест российскому дипломату.
LIFE / Владимир Суворов