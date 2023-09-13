В МИД прокомментировали инцидент с якобы российским БПЛА, упавшим в Румынии

Румыния не располагает информацией о том, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать", — заявила дипломат журналистам.