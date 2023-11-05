Минобороны сообщило о повреждении корабля в Керчи после попадания ракеты ВСУ
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили в Керчи 13 из 15 ракет ВСУ, повреждён корабль
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 из 15 крылатых ракет, выпущенных украинской армией по территории судостроительного завода в Керчи. По данным Министерства обороны РФ, в результате атаки повреждения получил один из кораблей, находившихся на заводе.
"4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", — сказано в сообщении.
О том, что российские системы ПВО сбили украинские ракеты в районе судостроительного завода в Керчи, ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет.
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