Минобороны сообщило о повреждении корабля в Керчи после попадания ракеты ВСУ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 из 15 крылатых ракет, выпущенных украинской армией по территории судостроительного завода в Керчи. По данным Министерства обороны РФ, в результате атаки повреждения получил один из кораблей, находившихся на заводе.

"4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", — сказано в сообщении.