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4 ноября, 21:43
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Минобороны сообщило о повреждении корабля в Керчи после попадания ракеты ВСУ

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили в Керчи 13 из 15 ракет ВСУ, повреждён корабль

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 из 15 крылатых ракет, выпущенных украинской армией по территории судостроительного завода в Керчи. По данным Министерства обороны РФ, в результате атаки повреждения получил один из кораблей, находившихся на заводе.

"4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", — сказано в сообщении.

Ещё два украинских беспилотника самолётного типа сбиты над Курской областью

Ещё два украинских беспилотника самолётного типа сбиты над Курской областью

О том, что российские системы ПВО сбили украинские ракеты в районе судостроительного завода в Керчи, ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет.

Обложка ©

Getty Images / shaunl

Оксана Попова
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