Ещё два украинских беспилотника самолётного типа сбиты над Курской областью
МО РФ: Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Курской областью
Средства ПВО РФ сорвали новую попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что на сей раз два украинских БПЛА были уничтожены над Курской областью. Это произошло примерно в 9 утра 4 ноября.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — добавили в МО РФ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал граждан сохранять спокойствие и рекомендовал жителям региона не трогать сбитые дроны и не приближаться к ним. Глава области добавил, что о найденных обломках БПЛА можно сообщить в правоохранительные органы.
Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями. Это произошло в ночь на 4 ноября.
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