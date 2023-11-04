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4 ноября, 07:11

Ещё два украинских беспилотника самолётного типа сбиты над Курской областью

МО РФ: Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Курской областью

Средства ПВО РФ сорвали новую попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что на сей раз два украинских БПЛА были уничтожены над Курской областью. Это произошло примерно в 9 утра 4 ноября.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — добавили в МО РФ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал граждан сохранять спокойствие и рекомендовал жителям региона не трогать сбитые дроны и не приближаться к ним. Глава области добавил, что о найденных обломках БПЛА можно сообщить в правоохранительные органы.

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью

Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями. Это произошло в ночь на 4 ноября.

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Unsplash

Иван Косицын
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