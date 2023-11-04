Ещё два украинских беспилотника самолётного типа сбиты над Курской областью

Средства ПВО РФ сорвали новую попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что на сей раз два украинских БПЛА были уничтожены над Курской областью. Это произошло примерно в 9 утра 4 ноября.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — добавили в МО РФ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал граждан сохранять спокойствие и рекомендовал жителям региона не трогать сбитые дроны и не приближаться к ним. Глава области добавил, что о найденных обломках БПЛА можно сообщить в правоохранительные органы.