Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью
МО РФ: Системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны сообщили, что украинский БПЛА был уничтожен над Белгородской областью примерно в 07:10 3 ноября.
В пресс-службе военного ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников в районе города Энергодара, Запорожская область. В Минобороны РФ добавили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и срыва проведения ротации сотрудников МАГАТЭ.
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