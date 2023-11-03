Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны сообщили, что украинский БПЛА был уничтожен над Белгородской областью примерно в 07:10 3 ноября.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.