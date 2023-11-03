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Опубликовано 3 ноября 2023, 05:15

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью

МО РФ: Системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны сообщили, что украинский БПЛА был уничтожен над Белгородской областью примерно в 07:10 3 ноября.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

Украинский дрон самолётного типа сбит над Белгородской областью
Украинский дрон самолётного типа сбит над Белгородской областью

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников в районе города Энергодара, Запорожская область. В Минобороны РФ добавили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и срыва проведения ротации сотрудников МАГАТЭ.

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Unsplash

Иван Косицын
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