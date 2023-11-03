Украинский дрон самолётного типа сбит над Белгородской областью
Минобороны РФ: Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Белгородской областью
Сорвана очередная попытка киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. По данным Министерства обороны РФ, украинский дрон был сбит над Белгородской областью в 23:45 2 ноября.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Часть снарядов упали на территории местного предприятия, в результате пострадал один человек.
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