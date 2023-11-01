Украинские снаряды упали на территории предприятия в Шебекине, есть пострадавший
ВСУ обстреляли город Шебекино, пострадал один человек
Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области. Часть снарядов упала на территории местного предприятия, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем", — написал он в телеграм-канале.
У пострадавшего зафиксированы осколочные ранения рук и ног, сейчас скорая везёт его в больницу в Белгород, врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.
Кроме того, пострадал один из корпусов предприятия. Посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повредило два автомобиля.
Накануне, 31 октября, город Шебекино тоже подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады и заборы в трёх частных домах, но никто не пострадал.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo