Удар ВСУ по Донецку унёс жизни троих человек и ранил оператора "Звезды"

Три человека скончались в результате обстрела Донецка кассетными боеприпасами украинской РСЗО. В числе погибших двое гражданских и сотрудник МЧС, а среди раненых оказался оператор съёмочной группы телеканала "Звезда".

ВСУ нанесли удар по столице ДНР вечером 31 октября. Всего было задействовано две ракеты, которые спровоцировали пожар. Неподалёку от эпицентра взрывов оказались и корреспонденты "Известий". Трое журналистов издания были госпитализированы с осколочными ранениями, сейчас их жизням ничто не угрожает.

Ранее Организация Объединённых Наций просила Киев не использовать снаряды и ракеты с кассетной боевой частью в ходе конфликта. Такие боеприпасы в ООН назвали бесчеловечными, а также несущими "суровые гуманитарные последствия".