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31 октября, 22:52

Удар ВСУ по Донецку унёс жизни троих человек и ранил оператора "Звезды"

Двое гражданских и сотрудник МЧС погибли в результате удара ВСУ по Донецку

Три человека скончались в результате обстрела Донецка кассетными боеприпасами украинской РСЗО. В числе погибших двое гражданских и сотрудник МЧС, а среди раненых оказался оператор съёмочной группы телеканала "Звезда".

ВСУ нанесли удар по столице ДНР вечером 31 октября. Всего было задействовано две ракеты, которые спровоцировали пожар. Неподалёку от эпицентра взрывов оказались и корреспонденты "Известий". Трое журналистов издания были госпитализированы с осколочными ранениями, сейчас их жизням ничто не угрожает.

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Ранее Организация Объединённых Наций просила Киев не использовать снаряды и ракеты с кассетной боевой частью в ходе конфликта. Такие боеприпасы в ООН назвали бесчеловечными, а также несущими "суровые гуманитарные последствия".

В последний день октября украинские войска также обстреляли населённые пункты Белгородской области. Один из ударов пришёлся по городу Шебекино, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.

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ТАСС / Арсений Котов

Илья Пушкарев
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