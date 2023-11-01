Удар ВСУ по Донецку унёс жизни троих человек и ранил оператора "Звезды"
Двое гражданских и сотрудник МЧС погибли в результате удара ВСУ по Донецку
Три человека скончались в результате обстрела Донецка кассетными боеприпасами украинской РСЗО. В числе погибших двое гражданских и сотрудник МЧС, а среди раненых оказался оператор съёмочной группы телеканала "Звезда".
ВСУ нанесли удар по столице ДНР вечером 31 октября. Всего было задействовано две ракеты, которые спровоцировали пожар. Неподалёку от эпицентра взрывов оказались и корреспонденты "Известий". Трое журналистов издания были госпитализированы с осколочными ранениями, сейчас их жизням ничто не угрожает.
Ранее Организация Объединённых Наций просила Киев не использовать снаряды и ракеты с кассетной боевой частью в ходе конфликта. Такие боеприпасы в ООН назвали бесчеловечными, а также несущими "суровые гуманитарные последствия".
В последний день октября украинские войска также обстреляли населённые пункты Белгородской области. Один из ударов пришёлся по городу Шебекино, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.
ТАСС / Арсений Котов