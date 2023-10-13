ООН призвала не применять кассетные бомбы на Украине из-за суровых последствий
ООН потребовала остановить использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов в ходе украинского противостояния, так как подобные снаряды имеют "суровые гуманитарные последствия". Об этом заявил на заседании Совбеза организации заместитель высокого представителя ООН по разоружению Адедеджи Адебайо.
"Сообщения, касающиеся применения противопехотных мин и применения и передачи кассетных боеприпасов на Украине, глубоко беспокоят. От лица высокого представителя я призываю к немедленному прекращению применения этих бесчеловечных видов вооружения, которые имеют суровые гуманитарные последствия", — отметил он.
Напомним, Украина получает кассетные бомбы от США. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал такие поставки военным преступлением Штатов. Совфед уже обращался к парламентам мира с требованием обратить внимание на передачу Киеву запрещённых снарядов. Однако американские власти вновь готовы поставить Украине тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами.
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