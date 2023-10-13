ООН призвала не применять кассетные бомбы на Украине из-за суровых последствий

ООН потребовала остановить использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов в ходе украинского противостояния, так как подобные снаряды имеют "суровые гуманитарные последствия". Об этом заявил на заседании Совбеза организации заместитель высокого представителя ООН по разоружению Адедеджи Адебайо.

"Сообщения, касающиеся применения противопехотных мин и применения и передачи кассетных боеприпасов на Украине, глубоко беспокоят. От лица высокого представителя я призываю к немедленному прекращению применения этих бесчеловечных видов вооружения, которые имеют суровые гуманитарные последствия", — отметил он.