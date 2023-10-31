"Рванули цистерны": Журналист раскрыл подробности удара ВСУ по Донецку

Корреспондент "Известий" Евгений Быковский ранен при артиллерийском обстреле Донецка. Пока он ожидал обследования в больнице, с ним удалось поговорить телеграм-каналу "Mash на Донбассе".

Журналист "Известий" Евгений Быковский ранен при артиллерийском обстреле Донецка. Видео © "Mash на Донбассе"

"Приехали снимать обстрелы. <...> Подошли близко, рванули цистерны. Эмчеэсовца одного убило, нас ранило. А потом "Хаймарсы" ещё докинули", — поделился Евгений.

Журналист смог отбежать, потом от взрывной волны упал на землю. Небольшие осколки прилетели в область груди и живота. Сейчас его самочувствие в целом нормальное. О состоянии других раненых он не знает: телефон пробит осколком.

Как позже сообщили "Известия", после обследования выяснилось, что у Евгения осколочное ранение груди, требуется операция. У двух других членов съёмочной группы — Александра Мартемьянова и Алексея Полторанина — тоже осколочные ранения, их жизни ничего не угрожает.