"Рванули цистерны": Журналист раскрыл подробности удара ВСУ по Донецку
Журналист "Известий" Быковский рассказал, как его ранило при обстреле ВСУ Донецка
Корреспондент "Известий" Евгений Быковский ранен при артиллерийском обстреле Донецка. Пока он ожидал обследования в больнице, с ним удалось поговорить телеграм-каналу "Mash на Донбассе".
Журналист "Известий" Евгений Быковский ранен при артиллерийском обстреле Донецка. Видео © "Mash на Донбассе"
"Приехали снимать обстрелы. <...> Подошли близко, рванули цистерны. Эмчеэсовца одного убило, нас ранило. А потом "Хаймарсы" ещё докинули", — поделился Евгений.
Журналист смог отбежать, потом от взрывной волны упал на землю. Небольшие осколки прилетели в область груди и живота. Сейчас его самочувствие в целом нормальное. О состоянии других раненых он не знает: телефон пробит осколком.
Как позже сообщили "Известия", после обследования выяснилось, что у Евгения осколочное ранение груди, требуется операция. У двух других членов съёмочной группы — Александра Мартемьянова и Алексея Полторанина — тоже осколочные ранения, их жизни ничего не угрожает.
Ранее Лайф писал, что съёмочная группа "Известий" пострадала при обстреле в Донецке. ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами. Трое корреспондентов были госпитализированы.
Кадр из видео "Mash на Донбассе"