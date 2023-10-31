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31 октября, 18:51

Три журналиста "Известий" ранены при ударе кассетными снарядами по Донецку

ВСУ ударили двумя ракетами по Донецку, среди раненых — журналисты "Известий"

ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в телеграм-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований) по направлению: 20:30 город Донецк выпущено две ракеты из РСЗО (кассетный)", говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В свою очередь газета "Известия" уточнила, что её съёмочная группа в Донецке пострадала при обстреле. Трое корреспондентов были госпитализированы.

Тип РСЗО, использованной для атаки, неизвестен. Последствия обстрела уточняются. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что сейчас опасно во всех районах города, и призвал население не покидать укрытий. Кроме того, стало известно о том, что в 20:20 ВСУ выстрелили четырьмя 152-миллиметровыми снарядами по Горловке.

В Донецке при обстреле ВСУ погиб человек, ещё один ранен

В Донецке при обстреле ВСУ погиб человек, ещё один ранен

Ранее, 26 октября, из-за обстрела ВСУ в Донецке пострадал один человек. Кроме того, в результате атаки загорелся многоквартирный дом, ещё два получили повреждения.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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