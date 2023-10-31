Три журналиста "Известий" ранены при ударе кассетными снарядами по Донецку

ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в телеграм-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований) по направлению: 20:30 — город Донецк — выпущено две ракеты из РСЗО (кассетный)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В свою очередь газета "Известия" уточнила, что её съёмочная группа в Донецке пострадала при обстреле. Трое корреспондентов были госпитализированы.

Тип РСЗО, использованной для атаки, неизвестен. Последствия обстрела уточняются. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что сейчас опасно во всех районах города, и призвал население не покидать укрытий. Кроме того, стало известно о том, что в 20:20 ВСУ выстрелили четырьмя 152-миллиметровыми снарядами по Горловке.