Три журналиста "Известий" ранены при ударе кассетными снарядами по Донецку
ВСУ ударили двумя ракетами по Донецку, среди раненых — журналисты "Известий"
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в телеграм-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований) по направлению: 20:30 — город Донецк — выпущено две ракеты из РСЗО (кассетный)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В свою очередь газета "Известия" уточнила, что её съёмочная группа в Донецке пострадала при обстреле. Трое корреспондентов были госпитализированы.
Тип РСЗО, использованной для атаки, неизвестен. Последствия обстрела уточняются. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что сейчас опасно во всех районах города, и призвал население не покидать укрытий. Кроме того, стало известно о том, что в 20:20 ВСУ выстрелили четырьмя 152-миллиметровыми снарядами по Горловке.
Ранее, 26 октября, из-за обстрела ВСУ в Донецке пострадал один человек. Кроме того, в результате атаки загорелся многоквартирный дом, ещё два получили повреждения.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин