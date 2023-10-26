В Донецке сообщили об одном пострадавшем в результате обстрела со стороны ВСУ

Один человек пострадал в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Калининского района Донецка, сообщили в оперативных службах ДНР ТАСС.

"Один человек ранен в Калининском районе Донецка в результате обстрела", — сообщили в оперативных службах региона.

В своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки загорелся многоквартирный дом, ещё два получили повреждения. Сейчас на месте обстрела работают экстренные службы, добавил градоначальник.