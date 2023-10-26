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Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 17:43
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В Донецке сообщили об одном пострадавшем в результате обстрела со стороны ВСУ

Один человек пострадал в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Калининского района Донецка, сообщили в оперативных службах ДНР ТАСС.

"Один человек ранен в Калининском районе Донецка в результате обстрела", — сообщили в оперативных службах региона.

В своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки загорелся многоквартирный дом, ещё два получили повреждения. Сейчас на месте обстрела работают экстренные службы, добавил градоначальник.

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Ранее Лайф рассказывал, что в результате обстрела со стороны ВСУ Кировского района Донецка серьёзно пострадал ребёнок.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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