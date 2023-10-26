ВС РФ уничтожили до 100 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили до 100 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились в районе Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского Донецкой Народной Республики.

"На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й и 128-й бригад территориальной обороны", — рассказали там.

Противник потерял две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему M777, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и две гаубицы Д-20.