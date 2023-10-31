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31 октября, 20:37

ВСУ вновь обстреляли город Шебекино, обошлось без пострадавших

Губернатор Гладков: Шебекино попало под обстрел ВСУ, пострадавших нет

Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предварительно, пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трёх частных домовладениях, также повреждена линия электропередачи.

"Оперативные службы работают на месте. Подомовый обход будет продолжен в светлое время суток", — написал Гладков в телеграм-канале.

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью

А ранее стало известно, что ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области. Всего по посёлку Белая Берёзка было выпущено около десятка снарядов.

Обложка ©

T.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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