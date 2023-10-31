ВСУ вновь обстреляли город Шебекино, обошлось без пострадавших
Губернатор Гладков: Шебекино попало под обстрел ВСУ, пострадавших нет
Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Предварительно, пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трёх частных домовладениях, также повреждена линия электропередачи.
"Оперативные службы работают на месте. Подомовый обход будет продолжен в светлое время суток", — написал Гладков в телеграм-канале.
А ранее стало известно, что ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области. Всего по посёлку Белая Берёзка было выпущено около десятка снарядов.
T.me / Настоящий Гладков