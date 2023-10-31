ВСУ вновь обстреляли город Шебекино, обошлось без пострадавших

Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предварительно, пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трёх частных домовладениях, также повреждена линия электропередачи.

"Оперативные службы работают на месте. Подомовый обход будет продолжен в светлое время суток", — написал Гладков в телеграм-канале.