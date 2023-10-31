Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Белгородской областью
Минобороны РФ: Системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"31 октября около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в публикации военного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что в акватории Чёрного моря обнаружены и уничтожены два безэкипажных украинских катера. На внешнем рейде Севастопольской бухты был проведён комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
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