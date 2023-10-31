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31 октября, 09:57

ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области

<p>ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/49003" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области. Обложка © t.me / Mash

Храм Николая Чудотворца в Брянской области подвергся миномётному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщает Mash со ссылкой на местных жителей, которые сняли происходящее на камеру.

По данным телеграм-канала, ВСУ выпустили около десятка снарядов по посёлку Белая Берёзка. Обстрел вели около 11 утра по местному времени со стороны Сумской области. По предварительным данным, жертв в результате атаки нет.

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Это уже не первая за сегодняшнее утро атака. Помимо священного места в селе Белая Берёзка украинские военные ещё обстреляли и брянскую приграничную деревню Случовск. Всего было зафиксировано два выстрела 125-миллиметровыми снарядами. К счастью, жертв и повреждений объектов удалось избежать.

Николь Вербер
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