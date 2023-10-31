ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области

Храм Николая Чудотворца в Брянской области подвергся миномётному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщает Mash со ссылкой на местных жителей, которые сняли происходящее на камеру.

По данным телеграм-канала, ВСУ выпустили около десятка снарядов по посёлку Белая Берёзка. Обстрел вели около 11 утра по местному времени со стороны Сумской области. По предварительным данным, жертв в результате атаки нет.