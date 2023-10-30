Украинский танк обстрелял Белгородскую область
SHOT: Т-64 ВСУ обстрелял Белгородскую область
Украинский танк обстрелял Новую Таволжанку Щебекинского района Белгородской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Предположительно, огонь вёлся из Т-64 с территории соседней Харьковщины, всего было выпущено четыре снаряда.
По данным телеграм-канала, пострадавших и повреждений нет.
Лайф писал, как украинский танк обстрелял село Случёвск Брянской области — лишь в километре от границы. Всего было четыре прилёта.
Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / picture-alliance