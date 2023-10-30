Украинский танк обстрелял Белгородскую область

Украинский танк обстрелял Новую Таволжанку Щебекинского района Белгородской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Предположительно, огонь вёлся из Т-64 с территории соседней Харьковщины, всего было выпущено четыре снаряда.

По данным телеграм-канала, пострадавших и повреждений нет.