Регион

Уведомления отключены

30 октября, 06:05

Украинский танк обстрелял Белгородскую область

SHOT: Т-64 ВСУ обстрелял Белгородскую область

Украинский танк обстрелял Новую Таволжанку Щебекинского района Белгородской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Предположительно, огонь вёлся из Т-64 с территории соседней Харьковщины, всего было выпущено четыре снаряда.

По данным телеграм-канала, пострадавших и повреждений нет.

Двойная петля: Почему ВСУ под Купянском попали в капкан Бахмута

Двойная петля: Почему ВСУ под Купянском попали в капкан Бахмута

Лайф писал, как украинский танк обстрелял село Случевск Брянской области — всего в километре от границы. Всего было четыре прилёта.

Обложка ©

Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / picture-alliance

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров