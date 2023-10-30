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Регион
Опубликовано 30 октября 2023, 06:05
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Украинский танк обстрелял Белгородскую область

SHOT: Т-64 ВСУ обстрелял Белгородскую область

Украинский танк обстрелял Новую Таволжанку Щебекинского района Белгородской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Предположительно, огонь вёлся из Т-64 с территории соседней Харьковщины, всего было выпущено четыре снаряда.

По данным телеграм-канала, пострадавших и повреждений нет.

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Лайф писал, как украинский танк обстрелял село Случёвск Брянской области — лишь в километре от границы. Всего было четыре прилёта.

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Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / picture-alliance

Матвей Константинов
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