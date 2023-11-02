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2 ноября, 12:44

Девять украинских дронов перехвачены вблизи ЗАЭС

Минобороны: В районе Запорожской АЭС перехвачены девять украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотников в районе города Энергодар (Запорожская область). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Сегодня около 12:30 мск в районе города Энергодар Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских БПЛА коптерного типа", — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованного в телеграм-канале.

В Минобороны добавили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских дронов на Курскую АЭС

В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских дронов на Курскую АЭС

Ранее Лайф писал, что разоблачён ужасающий план Украины с подрывом "огромной грязной бомбы" и утечкой радиации. По словам экспертов, ЗАЭС может стать самой горячей точкой зоны СВО.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
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