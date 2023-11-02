Девять украинских дронов перехвачены вблизи ЗАЭС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотников в районе города Энергодар (Запорожская область). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Сегодня около 12:30 мск в районе города Энергодар Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских БПЛА коптерного типа", — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованного в телеграм-канале.

В Минобороны добавили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).