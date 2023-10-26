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Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 12:07
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Разоблачён ужасающий план Украины с подрывом "огромной грязной бомбы" и утечкой радиации

Политолог Перла: Киев может устроить взрыв на ЗАЭС и начать кричать о заражении

Киев может использовать Запорожскую АЭС как грязную бомбу, взорвав которую, он обвинит в случившемся Россию, сообщил политический обозреватель Андрей Перла. По его мнению, поэтому ЗАЭС может стать самой горячей точкой зоны СВО.

"Власти Украины могут организовать масштабный взрыв рядом с АЭС и начать кричать о радиоактивном заражении. И вот это действительно может быть большой неприятностью для России", объяснил он в эфире программы "Царьграда" "Скрытые смыслы".

По его мнению, это единственная возможность Киева использовать ЗАЭС в своих интересах. Станция может выдерживать обстрел 152-миллиметровыми снарядами в течение долгого времени, да и нужного Украине эффекта это не даст. Уязвимостью могло бы стать хранилище ядерных отходов, но добраться до него — задача не из лёгких. А сценарий захвата ЗАЭС силами ВСУ практически невероятен.

Самые важные последствия подрыва ЗАЭС Киевом для России будут иметь не военный, а репутационный характер, добавил эксперт. Это связано с тем, что РФ — один из главных лидеров в мировой атомной энергетике и активно поставляет на экспорт свои технологии и компетенции в этой сфере.

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Ранее военный эксперт заявил о том, что главной целью Киева является ядерный шантаж России и Европы. Так он прокомментировал признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о трёх попытках атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

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ТАСС / Александр Полегенько

Юрий Лысенко
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