Захарова считает, что заявление Киева об атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках ВСУ атаковать и захватить Запорожскую АЭС должно стать "холодным душем" для ООН и открыть глаза населению стран НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Признание Буданова должно стать холодным душем для ООН, представители которой все эти месяцы заявляли, что не могут определить направление удара по станции", — написала она в телеграм-канале.

Захарова отметила, что слова Буданова также должны вывести из "гипнотического сна" жителей стран НАТО, которым внушали, будто Россия угрожает применением ядерного оружия и создаёт угрозы атомным объектам. По её словам, МИД РФ неоднократно заявлял, что киевские власти используют атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и для шантажа европейцев.

"Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Всё, о чём мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение", — заключила Захарова.