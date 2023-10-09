Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые признал, что украинский спецназ трижды пытался атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Каждый раз всё заканчивалось провалом из-за российских сил, рассказал он в интервью изданию NV.

Буданов упомянул события августа 2022 года. Тогда спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках. Согласно плану, они должны были создать на левом берегу Днепра плацдарм для дальнейшего захвата ЗАЭС, однако были вынуждены отступить.