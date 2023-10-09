Киев открыто признал три попытки десанта ВСУ захватить ЗАЭС
Буданов впервые рассказал о трёх провальных попытках Украины захватить ЗАЭС
Запорожская АЭС. Обложка © Telegram-канал Энергодарский связной
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые признал, что украинский спецназ трижды пытался атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Каждый раз всё заканчивалось провалом из-за российских сил, рассказал он в интервью изданию NV.
Буданов упомянул события августа 2022 года. Тогда спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках. Согласно плану, они должны были создать на левом берегу Днепра плацдарм для дальнейшего захвата ЗАЭС, однако были вынуждены отступить.
После этого украинские военные предприняли ещё две попытки высадиться на левом берегу Днепра ради взятия ЗАЭС. В последней операции участвовало несколько сотен бойцов. По словам Буданова, среди них был командир иностранного легиона ВСУ Вадим Попик и новозеландские наёмники. Атака провалилась после переброски российских танков к месту — украинский десант отступил.
А ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал, что ВСУ предпринимают минимум по десять попыток атаковать Запорожскую АЭС дронами в сутки.