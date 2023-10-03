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3 октября, 14:16

ВС РФ нашли неразорвавшиеся западные снаряды рядом с Запорожской АЭС

Российские военные 3 октября обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. При этом в ходе операции в непосредственной близости к станции были обнаружены неразорвавшиеся иностранные снаряды ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

3 октября ВС РФ обеспечили безопасную ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Видео © Телеграм-канал Минобороны России

"При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на это, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей МАГАТЭ и доставили их на станцию. В составе миссии четыре инспектора, их задача — наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС.

Гросси: На Запорожской АЭС отмечено некоторое улучшение ситуации с безопасностью

Гросси: На Запорожской АЭС отмечено некоторое улучшение ситуации с безопасностью

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв подчёркивал, что Россия принимает все необходимые меры, чтобы обеспечивать безопасность вокруг Запорожской атомной электростанции.

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Александра Вишнякова
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