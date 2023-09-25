Лихачёв: Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Россия принимает все необходимые меры для того, чтобы обеспечивать безопасность вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

Он напомнил, что Москва придерживается принципиальной позиции по поводу безопасности российских атомных объектов и установок, — это абсолютный и безусловный приоритет.

"Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС", — сказал глава атомной отрасли России Лихачёв в ходе выступления на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.