Лихачёв: Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС
Россия принимает все необходимые меры для того, чтобы обеспечивать безопасность вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
Он напомнил, что Москва придерживается принципиальной позиции по поводу безопасности российских атомных объектов и установок, — это абсолютный и безусловный приоритет.
"Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС", — сказал глава атомной отрасли России Лихачёв в ходе выступления на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
Ещё на прошлой неделе гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщал, что на Запорожской АЭС наблюдается некоторое улучшение ситуации с безопасностью.
Напомним, в июле советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявлял о намерениях Киева атаковать станцию с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Позже он сообщил, что западные кураторы после его публичного предупреждения убеждали Зеленского "не совершать непоправимое на ЗАЭС". В итоге ночь с 4 на 5 июля прошла спокойно, эксперты МАГАТЭ также изучили крышу ЗАЭС с помощью спутниковых снимков и не нашли каких-либо взрывных устройств. Несмотря на это, в Кремле всё равно выразили опасения о том, что угроза диверсии со стороны Киева всё ещё велика.
ТАСС / Александр Полегенько