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Регион
Опубликовано 19 августа 2023, 19:42
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Раскрыто количество попыток ВСУ добраться до ЗАЭС дронами за сутки

Карчаа: ВСУ совершают в день до 10 попыток атаковать ЗАЭС дронами

ВСУ предпринимают минимум по десять попыток атаковать Запорожскую АЭС дронами в сутки. Такое заявление сделал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] совершают в день минимум до десяти попыток добраться до Запорожской АЭС", сообщил Карчаа, добавив, что помимо атак дронами украинские военные пытаются выявить слабые места в защите станции методом постоянных обстрелов.

По мнению советника главы "Росатома", энергоблоки станции находятся под надёжной защитой. А все её уязвимости прикрыты должным образом.

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Напомним, 9 августа ВСУ попытались ударить беспилотником по хранилищу отработанного ядерного топлива на ЗАЭС. Дрон был перехвачен над Энергодаром.

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t.me / Запорожская АЭС — Росатом

Юрий Лысенко
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