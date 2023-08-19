Раскрыто количество попыток ВСУ добраться до ЗАЭС дронами за сутки

ВСУ предпринимают минимум по десять попыток атаковать Запорожскую АЭС дронами в сутки. Такое заявление сделал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] совершают в день минимум до десяти попыток добраться до Запорожской АЭС", — сообщил Карчаа, добавив, что помимо атак дронами украинские военные пытаются выявить слабые места в защите станции методом постоянных обстрелов.

По мнению советника главы "Росатома", энергоблоки станции находятся под надёжной защитой. А все её уязвимости прикрыты должным образом.