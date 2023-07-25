МАГАТЭ нашло противопехотные мины на периферии периметра Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии нашли на периферии периметра Запорожской АЭС противопехотные мины. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его заявление опубликовано на сайте организации.

Указывается, что эксперты МАГАТЭ проводили осмотр площадки 23 июля и увидели несколько мин, которые находятся в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Они расположены в зоне, куда персонал станции не имеет доступа. При этом мин не было на внутреннем периметре АЭС.

"Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определённых местах внутри него", — подчеркнул Гросси.