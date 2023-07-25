МАГАТЭ нашло противопехотные мины на периферии периметра Запорожской АЭС
Гросси: Эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины на внешнем периметре ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии нашли на периферии периметра Запорожской АЭС противопехотные мины. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его заявление опубликовано на сайте организации.
Указывается, что эксперты МАГАТЭ проводили осмотр площадки 23 июля и увидели несколько мин, которые находятся в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Они расположены в зоне, куда персонал станции не имеет доступа. При этом мин не было на внутреннем периметре АЭС.
"Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определённых местах внутри него", — подчеркнул Гросси.
Представители АЭС в разговоре с экспертами сообщили, что установка мин является решением военных, "принятым относительно контролируемой военными территории". Как отметил Гросси, наличие такого взрывного устройства противоречит принципам ядерной и физической безопасности. И это несмотря на решение экспертов о том, что детонация противопехотных мин не повредит атомной электростанции.
В начале июля эксперты МАГАТЭ изучили крышу ЗАЭС с помощью спутниковых снимков, они не нашли каких-либо взрывных устройств. Необходимость в этом появилась после того, как советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа получил сведения о том, что в ночь с 4 на 5 июля Киев был намерен атаковать станцию с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Пятого июля он сообщил, что европейские лидеры после его предупреждения убеждали украинского президента Владимира Зеленского "не совершать непоправимое на ЗАЭС". Ночь прошла спокойно, но в Кремле уверены: угроза диверсии со стороны Киева всё ещё велика.
ТАСС / Александр Полегенько