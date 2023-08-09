ВСУ попытались ударить беспилотником по хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

ВСУ попытались ударить беспилотником по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах России.

"Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС", — рассказал собеседник информационного агентства

Он отметил, что дрон был перехвачен над Энергодаром. Инсайдер также напомнил, что повреждение контейнеров с отработанным топливом чревато ядерной катастрофой.