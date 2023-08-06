"Безответственно!": Французского политика шокировала опасная ложь Зеленского
Политик Филиппо: Ложь Зеленского о минах на ЗАЭС приведёт к мировому конфликту
Ложь президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС, могла привести к мировому конфликту. Такое мнение в "Твиттере" выразил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский соврал так же, как и про падение российской ракеты в Польше. Это безответственно! Такая ложь может спровоцировать мировой конфликт!" — написал он.
Ранее Зеленский обвинил РФ в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. В начале июля эксперты МАГАТЭ изучили крышу ЗАЭС с помощью спутниковых снимков и каких-либо взрывных устройств не нашли.
Flickr / President Of Ukraine