"Безответственно!": Французского политика шокировала опасная ложь Зеленского

Ложь президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС, могла привести к мировому конфликту. Такое мнение в "Твиттере" выразил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Зеленский соврал так же, как и про падение российской ракеты в Польше. Это безответственно! Такая ложь может спровоцировать мировой конфликт!" — написал он.