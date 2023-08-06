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6 августа, 13:43

"Безответственно!": Французского политика шокировала опасная ложь Зеленского

Политик Филиппо: Ложь Зеленского о минах на ЗАЭС приведёт к мировому конфликту

Ложь президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС, могла привести к мировому конфликту. Такое мнение в "Твиттере" выразил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Зеленский соврал так же, как и про падение российской ракеты в Польше. Это безответственно! Такая ложь может спровоцировать мировой конфликт!" — написал он.

МАГАТЭ не нашло мин на энергоблоках Запорожской АЭС

МАГАТЭ не нашло мин на энергоблоках Запорожской АЭС

Ранее Зеленский обвинил РФ в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. В начале июля эксперты МАГАТЭ изучили крышу ЗАЭС с помощью спутниковых снимков и каких-либо взрывных устройств не нашли.

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Flickr / President Of Ukraine

Никита Осипов
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