МАГАТЭ не нашло мин на энергоблоках Запорожской АЭС

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за провокаций ВСУ долго не получала разрешения на осмотр крыш энергоблоков Запорожской атомной электростанции, но в результате провела эту работу и мин там не обнаружила. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Эксперты не увидели мин или взрывчатых веществ на крышах зданий и в турбинных залах третьего и четвёртого энергоблоков", — приводит его слова ТАСС.