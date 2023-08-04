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4 августа, 12:48

МАГАТЭ не нашло мин на энергоблоках Запорожской АЭС

Карчаа: Миссия МАГАТЭ не нашла мин на крышах энергоблоков Запорожской АЭС

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за провокаций ВСУ долго не получала разрешения на осмотр крыш энергоблоков Запорожской атомной электростанции, но в результате провела эту работу и мин там не обнаружила. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Эксперты не увидели мин или взрывчатых веществ на крышах зданий и в турбинных залах третьего и четвёртого энергоблоков", — приводит его слова ТАСС.

МАГАТЭ нашло противопехотные мины на периферии периметра Запорожской АЭС

МАГАТЭ нашло противопехотные мины на периферии периметра Запорожской АЭС

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. В начале июля эксперты МАГАТЭ изучили крышу ЗАЭС с помощью спутниковых снимков и каких-либо взрывных устройств они не нашли.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Светлана Оперук
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