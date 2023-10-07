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6 октября, 21:52

Захарова указала на способ заслужить членство ЕС розыгрышем "российской карты"

Захарова после слов фон дер Ляйен назвала русофобию критерием вступления в ЕС

<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала важный вывод из слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "членство в ЕС даётся по заслугам стран-кандидатов". По её оценке, из этого высказывания следует, что условием приёма в Евросоюз является русофобия.

"То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать — выслужиться на ниве русофобии", – иронично заметила дипломат в своём телеграм-канале.

Мишель: В Евросовете разошлись во мнении по поводу временных рамок расширения ЕС

Мишель: В Евросовете разошлись во мнении по поводу временных рамок расширения ЕС

Ранее Лайф писал, что в Европе разгорелся серьёзный скандал из-за Украины и влияния в Евросоюзе. Перепалку устроили глава ЕС Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Андрей Бражников
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