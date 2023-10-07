Захарова указала на способ заслужить членство ЕС розыгрышем "российской карты"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала важный вывод из слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "членство в ЕС даётся по заслугам стран-кандидатов". По её оценке, из этого высказывания следует, что условием приёма в Евросоюз является русофобия.

"То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать — выслужиться на ниве русофобии", – иронично заметила дипломат в своём телеграм-канале.