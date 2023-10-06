Мишель: В Евросовете разошлись во мнении по поводу временных рамок расширения ЕС

Главы государств и правительств ЕС разошлись во мнении о том, стоит ли фиксировать определённую дату расширения Евросоюза или оставить эти рамки размытыми. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель по итогам неформального саммита в Гранаде, сообщает РИА "Новости".

"Ряд лидеров были согласны с тем, что нужно фиксировать дату, другие выступили против", — сказал Мишель.

По словам политика, точная дата нужна, чтобы дать понять странам, ждущим вступления, серьёзность намерений. Он вспомнил, что Западные Балканы ждут очереди на вступление в ЕС более 20 лет. Мишель отметил, что это вопрос репутации. Кроме того, он указал, что страны-кандидаты должны успеть провести реформы до вступления в Евросоюз.

Однако политик уточнил, что не предлагал вносить эту дату по итогам саммита, а также напомнил, что процесс вступления в Евросоюз основан на выполнении странами-кандидатами определённых требований.