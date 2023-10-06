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6 октября, 18:06

Мишель: В Евросовете разошлись во мнении по поводу временных рамок расширения ЕС

Мишель: В ЕС разошлись во мнении, что 2030 год — цель для расширения союза

Главы государств и правительств ЕС разошлись во мнении о том, стоит ли фиксировать определённую дату расширения Евросоюза или оставить эти рамки размытыми. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель по итогам неформального саммита в Гранаде, сообщает РИА "Новости".

"Ряд лидеров были согласны с тем, что нужно фиксировать дату, другие выступили против", сказал Мишель.

По словам политика, точная дата нужна, чтобы дать понять странам, ждущим вступления, серьёзность намерений. Он вспомнил, что Западные Балканы ждут очереди на вступление в ЕС более 20 лет. Мишель отметил, что это вопрос репутации. Кроме того, он указал, что страны-кандидаты должны успеть провести реформы до вступления в Евросоюз.

Однако политик уточнил, что не предлагал вносить эту дату по итогам саммита, а также напомнил, что процесс вступления в Евросоюз основан на выполнении странами-кандидатами определённых требований.

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Ранее Лайф писал, что в Европе разгорелся серьёзный скандал из-за Украины и влияния в Евросоюзе. Перепалку устроили глава ЕС Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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ТАСС / EPA / Pepe Torres

Александра Мышляева
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