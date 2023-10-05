"Чья бы корова мычала": Путин поставил на место главу Евросовета русской поговоркой

Президент РФ Владимир Путин ответил известной поговоркой на слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Москва бросила Ереван и якобы предала армян.

"Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала", — прокомментировал слова Мишеля российский лидер на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что Россия якобы не обеспечила мир и безопасность вокруг Нагорного Карабаха и не отреагировала на азербайджанскую операцию. Он также назвал это "предательством" армянского народа со стороны РФ.