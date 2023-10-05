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5 октября, 14:56

"Чья бы корова мычала": Путин поставил на место главу Евросовета русской поговоркой

Путин ответил поговоркой про корову на обвинения в адрес РФ со стороны Мишеля

<p>Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин ответил известной поговоркой на слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Москва бросила Ереван и якобы предала армян.

Путин прокомментировал нападки на РФ со стороны главы Евросовета Шарля Мишеля по вопросу Нагорного Карабаха. Видео © LIFE

"Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала", — прокомментировал слова Мишеля российский лидер на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Путин: Человечество движется к синергии стран, а не к противостоянию блоков

Путин: Человечество движется к синергии стран, а не к противостоянию блоков

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что Россия якобы не обеспечила мир и безопасность вокруг Нагорного Карабаха и не отреагировала на азербайджанскую операцию. Он также назвал это "предательством" армянского народа со стороны РФ.

Ранее Путин заявил о том, что цивилизаций в мире достаточно много, однако все они являются равноправными. Также Путин призвал освободить мир от колониального наследия. Кроме того, российский лидер напомнил о третьем законе Ньютона, комментируя попытки давления на Россию.

Илья Суриков
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