"Чья бы корова мычала": Путин поставил на место главу Евросовета русской поговоркой
Путин ответил поговоркой про корову на обвинения в адрес РФ со стороны Мишеля
Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин ответил известной поговоркой на слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Москва бросила Ереван и якобы предала армян.
Путин прокомментировал нападки на РФ со стороны главы Евросовета Шарля Мишеля по вопросу Нагорного Карабаха. Видео © LIFE
"Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала", — прокомментировал слова Мишеля российский лидер на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что Россия якобы не обеспечила мир и безопасность вокруг Нагорного Карабаха и не отреагировала на азербайджанскую операцию. Он также назвал это "предательством" армянского народа со стороны РФ.